25 aprile | anche la Scala di Milano celebra la Liberazione | i musicisti della sezione

Ultime Notizie dalla rete : aprile anche 25 aprile: anche Follonica celebra la Liberazione. Tutte le FOTO e il VIDEO IlGiunco.net Monte Roberto: 25 Aprile, il sindaco visita i monumenti ai Caduti

3' di lettura 25/04/2020 - Il messaggio del sindaco in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione. Anche a Monte Roberto, è un 25 Aprile senza cerimonie pubbliche data l'emergenza sanitaria ...

25 aprile: a Pesaro frase Sepulveda

Per il 25 aprile il Comune di Pesaro rende omaggio a Luis Sepulveda, lo scrittore morto di coronavirus, con uno striscione sul Palazzo comunale con la frase "Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo ...

