25 aprile, a Bologna cortei vietati ma il Pratello fa festa: tutti “in strada” grazie alle fotografie (Di sabato 25 aprile 2020) Centinaia di fotografie che riempiono colonne e muri dei palazzi. Via del Pratello, a Bologna, ha deciso di festeggiare così il 25 aprile. Gli organizzatori di Pratello R’esiste hanno chiesto a tutti quelli che avrebbero partecipato al corteo – vietato per l’emergenza coronavirus – di inviare il proprio scatto. Così 450 persone sono “scese” in strada lo stesso. L’iniziativa va avanti fino a domani. Video Twitter/RobertoRedSox L'articolo 25 aprile, a Bologna cortei vietati ma il Pratello fa festa: tutti “in strada” grazie alle fotografie proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Meteo Bologna domani domenica 26 aprile : cieli sereni

25 aprile - “attaccate sotto i portici una vostra fotografia”. Così a Bologna il quartiere del Pratello si popola di facce nonostante il lockdown

Meteo Bologna domani sabato 25 aprile : nuvolosità (Di sabato 25 aprile 2020) Centinaia di fotografie che riempiono colonne e muri dei palazzi. Via del, a, ha deciso di festeggiare così il 25. Gli organizzatori diR’esiste hanno chiesto aquelli che avrebbero partecipato al corteo – vietato per l’emergenza coronavirus – di inviare il proprio scatto. Così 450 persone sono “scese” in strada lo stesso. L’iniziativa va avanti fino a domani. Video Twitter/RobertoRedSox L'articolo 25, ama ilfa“in strada”alle fotografie proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Bologna, cortei vietati per il 25 aprile. E allora al Pratello tutti scendono in strada in fotografia - HuffPostItalia : Cortei vietati per il 25 aprile: Bologna scende in piazza con le foto - 6000sardine : Il #25aprile è il giorno della memoria sulla liberazione dal nazifascismo. É la festa della #resistenza con un inno… - bolognainside : 25 aprile 2020 in Piazza Nettuno #Bologna by Andrea Marchi - ibaitrebino : Buon 25 aprile a tutti/e! #Marzabotto #Bologna #Montesole -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Bologna La Bologna che mi manca in quarantena: il 25 Aprile in via del Pratello BolognaToday 25 aprile, a Bologna cortei vietati ma il Pratello fa festa: tutti “in strada” grazie alle fotografie

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Il 25 aprile recluso, visto dalle donne raccontate da Anna Banti

Questo 25 aprile sarà uno strano giorno della Liberazione ... Itinerario di Paolina), in contesti che vanno dalla Roma borghese alla Bologna delle memorie di bambina, fino alla campagna toscana del ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Questo 25 aprile sarà uno strano giorno della Liberazione ... Itinerario di Paolina), in contesti che vanno dalla Roma borghese alla Bologna delle memorie di bambina, fino alla campagna toscana del ...