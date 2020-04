25 aprile 2020 | Festa della Liberazione | storia | cosa si festeggia e eventi

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020) 25si, i supermercati aperti e gliCome ogni anni il 25coincide con la, un’occasione per ricordare le lotte dei partigiani contro il fascismo. Unache in questo 25assume connotati particolari e inediti, visto che l’Italia si trova ad affrontare l’emergenza Coronavirus e una quarantena che renderà impossibile la realizzazione di alcuni. Masiil 25? Qual è la? Quali sono i supermercati aperti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla. Mai come questo si tratta di unasentita da tutti, visto che il Paese è alle prese con una fase difficile come non viveva proprio dal secondo dopoguerra. Una ricorrenza a cui comunque non si rinuncia, per cui moltisi ...