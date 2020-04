Zodiac | trama e trailer del film in onda sabato 25 aprile su IRIS

(Di venerdì 24 aprile 2020), ilcon Jake Gyllenhaal in25alle 21:15 su252020 suandrà inparte del ciclo “Serial Thriller”.è undel 2007 che racconta la storia vera del serial killer conosciuto, che negli anni ’60 e ’70 sconvolse la città di San Francisco. L’appuntamento con ilè alle 21:15 suha incassato poco più di 84,7 milioni di dollari in tutto il mondo, quando nel 2007 uscì al cinema. In Italia ilha incassato 2,5 milioni euro. Ilè stato diretto dal regista David Fincher, ed è tratto dai libri di Robert Graysmith dedicati al serial Killer. A seguire trovate un, ladelinstasera suinizia la sera del 4 luglio del 1969 con un agguato a ...

