XCOM 2 gratis su PC e Xbox One per un periodo di tempo limitato

Eurogamer_it : #XCOM2 gratis su PC e Xbox One fino alla fine di aprile. - Multiplayerit : XCOM 2 è giocabile liberamente fino al 30 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : XCOM gratis

Everyeye Videogiochi

Tramite il Tweet che potete trovare direttamente in calce a questa news, è stato segnalato che per alcuni giorni, i giocatori potranno avere accesso in maniera completamente gratuita a XCOM 2. Nello ...2k Games ha annunciato che XCOM 2 è giocabile gratuitamente fino a 30 aprile, probabilmente per festeggiare il lancio di XCOM: Chimera Squad.. 2K Games ha annunciato che XCOM 2 è giocabile ...