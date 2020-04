Wall Street cauta in avvio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Partenza all’insegna della cautela per la borsa di Wall Street, dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato un ulteriore pacchetto di stimoli per contrastare gli effetti del coronavirus. L’attenzione degli investitori è rivolta anche ai dati macro in agenda oggi. Prima dell’del mercato sono già usciti gli ordini di beni durevoli, crollati nel mese di marzo, mentre tra meno di mezz’ora è attesa la pubblicazione della fiducia dei consumatori elaborata dall’università del Michigan. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,56% a 23.646,59 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.812,43 punti. Senza direzione invece il Nasdaq 100; in moderato rialzo lo S&P 100 (+0,45%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,18%), ...