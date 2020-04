Violenza sessuale di gruppo durante falò a Ferragosto: misure cautelari per tre giovani (Di venerdì 24 aprile 2020) Questa mattina gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Fiumicino, al termine di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre giovani gravemente indiziati di Violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono alla notte di Ferragosto del 2019, nel corso di un falò organizzato da una comitiva di ragazzi, in gran parte minorenni, sul litorale romano. Da quanto è emerso dalle approfondite indagini, i tre principali indagati avrebbero abusato di una loro coetanea, approfittando della sua condizione d’inferiorità psichica e fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto per i tre giovani, all’epoca ... Leggi su italiasera Fiumicino - violenza sessuale di gruppo al falò di Ferragosto : in tre abusarono di una loro coetanea che era ubriaca

Caserta - costringeva la nipote di 10 anni a vedere porno e a ‘copiare’ : 67enne in carcere con l’accusa di violenza sessuale su minore

San Giuliano : arrestata una guardia giurata per rapina e violenza sessuale (Di venerdì 24 aprile 2020) Questa mattina gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Fiumicino, al termine di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione dinei confronti di tregravemente indiziati didi. I fatti risalgono alla notte didel 2019, nel corso di un falò organizzato da una comitiva di ragazzi, in gran parte minorenni, sul litorale romano. Da quanto è emerso dalle approfondite indagini, i tre principali indagati avrebbero abusato di una loro coetanea, approfittando della sua condizione d’inferiorità psichica e fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto per i tre, all’epoca ...

Adnkronos : Violenza sessuale sulla nipote di 10 anni, arrestato 67enne - amnestyitalia : Donne e ragazze nelle Americhe si trovano già ad affrontare i peggiori dati di violenza domestica, sessuale e di ge… - Adnkronos : #Roma, violenza sessuale di gruppo a falò #Ferragosto: misure cautelari per 3 giovani - CorriereCitta : Fiumicino, violenza sessuale di gruppo al falò di Ferragosto: in tre abusarono di una loro coetanea che era ubriaca… - italiaserait : Violenza sessuale di gruppo durante falò a Ferragosto: misure cautelari per tre giovani -