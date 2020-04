Corriere : Victoria Beckham, criticata: da milionaria usa i soldi del governo per salvare l’azienda - angiuoniluigi : RT @Corriere: Victoria Beckham, criticata: da milionaria usa i soldi del governo per salvare l’azienda - leggoit : Victoria Beckham chiede i fondi 'coronavirus' al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline - ModaCorriere : Victoria Beckham, criticata: da milionaria usa i soldi del governo per salvare l’azienda - Ferrari30051 : RT @CosmaiLuca: @HuffPostItalia per tutte le volte che ha chiesto aiuto la Fiat all Italia, puo' chiederlo anche Victoria Beckham al suo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Beckham Victoria Beckham chiede i fondi coronavirus al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline Il Messaggero Victoria Beckham chiede i fondi "coronavirus" al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline

Alcuni tabloid inglesi l'hanno attaccata duramente. Il motivo? Victoria Beckham ha estromesso 30 membri dello staff dal suo impero della moda in difficoltà, cercando il sostegno del governo.

Victoria Beckham chiede gli aiuti al governo per pagare i dipendenti (con un patrimonio da 380 milioni di euro)

Possiede un patrimonio immobiliare da 70 milioni di euro e una collezione di borse da 1,7 milioni di euro È stata duramente criticata per aver fatto ricorso al piano governativo di aiuti previsto per ...

Alcuni tabloid inglesi l'hanno attaccata duramente. Il motivo? Victoria Beckham ha estromesso 30 membri dello staff dal suo impero della moda in difficoltà, cercando il sostegno del governo.Possiede un patrimonio immobiliare da 70 milioni di euro e una collezione di borse da 1,7 milioni di euro È stata duramente criticata per aver fatto ricorso al piano governativo di aiuti previsto per ...