Victoria Beckham chiede i fondi “coronavirus” al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline (Di venerdì 24 aprile 2020) Alcuni tabloid inglesi l’hanno attaccata duramente. Il motivo? Victoria Beckham ha estromesso 30 membri dello staff dal suo impero della moda in difficoltà, cercando il sostegno del governo. nonostante un patrimonio netto di 335 milioni di sterline (circa 384 milioni di euro). Senza preavviso, con una lettera formale, l’ex Spice Girl ha comunicato a trenta dei suoi dipendenti di aver ridotto all’80% il loro salario mensile. Secondo il The Mirror e il Sun, Victoria, sarebbe ricorsa agli ammortizzatori sociali istituiti del governo inglese. La moglie di David Beckham avrebbe fatto richiesta di potervi accedere: l’80% degli stipendi dei suoi dipendenti sarebbero interamente pagati dai contribuenti inglesi. Ma non è tutto, come segno di solidarietà ai lavoratori l’ex Spice ha rinunciato al suo salario. Un portavoce della signora Beckham ha ... Leggi su attualitavip.myblog “Con tutti i milioni che hai…” Victoria Beckham nella bufera : così ha fatto arrabbiare tutti

Victoria Beckham chiede i fondi "coronavirus" al governo - nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline

Victoria Beckham chiede gli aiuti al governo per pagare i dipendenti (con un patrimonio da 380 milioni di euro) (Di venerdì 24 aprile 2020) Alcuni tabloid inglesi l’hanno attaccata duramente. Il motivo?ha estromesso 30 membri dello staff dal suo impero della moda in difficoltà, cercando il sostegno delunnetto di 335 milioni di sterline (circa 384 milioni di euro). Senza preavviso, con una lettera formale, l’ex Spice Girl ha comunicato a trenta dei suoi dipendenti di aver ridotto all’80% il loro salario mensile. Secondo il The Mirror e il Sun,, sarebbe ricorsa agli ammortizzatori sociali istituiti delinglese. La moglie di Davidavrebbe fatto richiesta di potervi accedere: l’80% degli stipendi dei suoi dipendenti sarebbero interamente pagati dai contribuenti inglesi. Ma non è tutto, come segno di solidarietà ai lavoratori l’ex Spice ha rinunciato al suo salario. Un portavoce della signoraha ...

Corriere : Victoria Beckham, criticata: da milionaria usa i soldi del governo per salvare l’azienda - HuffPostItalia : Victoria Beckham chiede gli aiuti al governo per pagare i dipendenti (con un patrimonio da 380 milioni di euro) - 11secon : #MONDO Victoria Beckham avrebbe richiesto l'accesso ai #fondi di sostegno economico previsti dal #governo britannic… - Piergiulio58 : Victoria Beckham, un patrimonio da 380 milioni di euro: chiede fondi del governo per pagare i dipendenti -… - Agnese77202881 : RT @ilmessaggeroit: #victoria beckham chiede i fondi '#coronavirus' al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline https:/… -