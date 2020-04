Victoria Beckham chiede gli aiuti al governo per pagare i dipendenti (con un patrimonio da 380 milioni di euro) (Di venerdì 24 aprile 2020) È stata duramente criticata per aver fatto ricorso al piano governativo di aiuti previsto per le aziende in difficoltà in tempi di coronavirus: Victoria Beckham ha chiesto la messa in mobilità per 25 dipendenti attirandosi le antipatie dell’opinione pubblica. Il giornalista Piers Morgan, ad esempio, durante la trasmissione “Good Morning Britain”, l’ha definita “una prima donna milionaria e viziata”. La moglie di David Beckham ed ex Posh Spice ha un patrimonio immobiliare di 62 milioni di sterline (70,5 milioni di euro). Ma non solo: possiede una collezione di borse del valore di 1,5 milioni di sterline (1,7 milioni di euro). Le sue spese “pazze” non passano inosservate: c’è ancora chi ricorda il compleanno da 100mila sterline (114mila euro) organizzato dalla famiglia. Insomma, con una fortuna ... Leggi su huffingtonpost Victoria Beckham riduce lo stipendio ai dipendenti per colpa della crisi -

Possiede un patrimonio immobiliare da 70 milioni di euro e una collezione di borse da 1,7 milioni di euro È stata duramente criticata per aver fatto ricorso al piano governativo di aiuti previsto per ...

Case da sogno e collezioni di borse e gioielli la stilista è stata pesantemente criticata per aver aderito al piano governativo varato per venire incontro alle aziende in difficoltà a causa del Corona ...

