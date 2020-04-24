Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 17 | 45

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(Di venerdì 24 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 24 APRILEORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PASSIAMO ALL’A1-FIRENZE DOVE A CAUSA DI LAVORI E STATO NECESSARIO ISTITUIRE IL BLOCCO DELLA CIRCOIN ENTRMABI I SENSI DI MARCIA TRA ORTE E ORVIETO ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral