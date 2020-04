Via l’Iva sulle mascherine e prodotti disinfettanti nel dl Aprile? Beni ormai entrati nel ‘paniere’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Vista l’aria che tira (leggasi ‘fame’), dopo quanto verificatosi in questi giorni di lockdown, dove è andata in scena una vera e propria indegna ‘borsa nera’, prima sui gel igienizzanti e poi sulle mascherine, l’imminenza del 4 maggio (che di fatto ‘obbliga’ tutti all’uso della mascherina), destava ansia e pensiero. Consci del fatto che questo tipo di protezione ha una durata limitata (giornaliera ad essere avari), molte famiglie mostravano già diverse perplessità legate alla forte spesa – aggiuntiva – che di qui a qualche mese dovranno contemplare nel ‘paniere’. Oltretutto, ancora oggi, dopo oltre 40 giorni di epidemia, anche se meno rare le mascherine (senza poi entrare nel merito di ‘quale occorra’), sono soggette alle più disparate oscillazioni di prezzi. Niente Iva ... Leggi su italiasera Tasse e contributi rinviati - non tagliati E le aziende dovranno versare l’Iva (Di venerdì 24 aprile 2020) Vista l’aria che tira (leggasi ‘fame’), dopo quanto verificatosi in questi giorni di lockdown, dove è andata in scena una vera e propria indegna ‘borsa nera’, prima sui gel igienizzanti e poi, l’imminenza del 4 maggio (che di fatto ‘obbliga’ tutti all’uso della mascherina), destava ansia e pensiero. Consci del fatto che questo tipo di protezione ha una durata limitata (giornaliera ad essere avari), molte famiglie mostravano già diverse perplessità legate alla forte spesa – aggiuntiva – che di qui a qualche mese dovranno contemplare nel ‘paniere’. Oltretutto, ancora oggi, dopo oltre 40 giorni di epidemia, anche se meno rare le(senza poi entrare nel merito di ‘quale occorra’), sono soggette alle più disparate oscillazioni di prezzi. Niente Iva ...

italiaserait : Via l’Iva sulle mascherine e prodotti disinfettanti nel dl Aprile? Beni ormai entrati nel ‘paniere’… - mimmaf58 : @matteosalvinimi Vabbè già che ci siamo via il parlamento, via la polizia, via i carabinieri, via le leggi, via i g… - Alfredo75060106 : @GiuseppeConteIT Va’ a caccia di evasori, pirla, abbassa il contante, alza l’IVA e fa’ la lotteria degli scontrini.… - GraziaBelloni : @rosadineve Quando importi oltre a pagare l’IVA 22% paghi il 6,5 % di dazi doganali che su questi presidi è una ver… - gadmeischia : Ida?Trofa | Via libera all’ennesima trattativa diretta per la gestione dei servizi legati al Covid-19. L’ASL Na2 no… -

Ultime Notizie dalla rete : Via l’Iva Coronavirus: Fornaro, 'avanti con azzeramento Iva su mascherine' Affaritaliani.it