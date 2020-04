Via in Austria con un doppio Gp il 5 e 12 luglio

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 aprile 2020) Sarà probabilmente l'con unGran Premio a tenere a battesimo la stagione 2020 della Formula1. Secondo Helmut Marko, uomo forte della Red Bull e promoter del Gran Premio d'sul circuito di Spielberg. "ci saranno due gare, entrambe di domenica, il 5 e il 12Solo una seconda ondata dell'epidemia potrebbe evitare alla Formula 1 di fare tappa in Stiria. In linea di principio, tuttavia, Spielberg potrebbe già ora soddisfare tutte le richieste necessarie".Marko ha parlato in un'intervento radiofonico all'emittente locale Ö3. Per il dirigente della Red Bull durante i due weekend di gara, l'organizzazione dell'evento gestirà il tutto con meno di 200 addetti, senza la presenza di spettatori né di giornalisti indipendenti. La Fom produrrà solo il segnale TV internazionale per garantire una copertura televisiva in diretta ...