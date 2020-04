Vaia Spallanzani | «Non facciamoci illusioni | la fase 2 non sarà facile» E spiega il

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Non si può pensare che la2 significhi che da un giorno all’altro saremo «liberi tutti»”. Francesco, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzarodi Roma, è stato molto chiaro sul Giornale. Il 4 maggio non sarà un “tana libera-tutti”. Il motivo è semplice. “Vedo in giro comportamenti sbagliati e che non esito a definire delittuosi da parte di chi ignora le misure di contenimento e non rispetta le regole: così rischiamo di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora”. È il succo dell’intervista rilasciata la quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Francesco, a capo dello, ha di fatto messo a punto un trattamento di cura sperimentale per il Covid 19, un virus per molti aspetti ancora sconosciuto. Per ...