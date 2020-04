Unicredit premia 160 organizzazioni non profit tre in Campania | 200 mila euro per

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si è conclusa l’undicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da“1 voto, 200.000 aiuti concreti – Donare mi dà più gioia che ricevere!”, che ha vistote ben 162nontra le 1.569 che hanno preso parte all’iniziativa, di cui 3 in(l’Associazione “Goccia di rugiada” ONLUS e l’Associazione Onlus Trame Africane a Napoli, e Gocce d’amore per i bambini dell’Africa ODV a Salerno). Grazie a questo progetto,mette a disposizione 200del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di creditoCard Flexia Classic Etica,Card Visa Infinite in versione Etica e ...

Stretto web

