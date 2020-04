Una vita, anticipazioni 26 e 27 aprile: RAMON non vuole raccontare la verità su CELIA (Di venerdì 24 aprile 2020) anticipazioni puntata 964 di Una vita di domenica 26 e lunedì 27 aprile 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 25 aprile: THOMAS vuole collaborare con HOPELa cantante Bellita è ancora disperata al pensiero che il pubblico l’abbia dimenticata, ma poi si riprende quando scopre che Fabiana e Marcelina la ammirano ancora. Antonito chiede al padre RAMON di aiutarlo nella procedura per ottenere l’indulto… RAMON continua a non voler cedere: l’uomo si rifiuta di raccontare la verità sulla morte di CELIA… RAMON / credits Mediaset e Boomerang TvUna vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo Una vita, anticipazioni 26 e 27 aprile: RAMON non vuole raccontare la verità su CELIA su Tv Soap. Leggi su tvsoap Salvano la vita del gattino nato con una rara condizione che lo fa sembrare un pipistrello

Una Vita - spoiler Spagna : Genoveva ad un passo dalla condanna

