Una svolta sugli spostamenti? Il piano per uscire dalle regioni

(Di venerdì 24 aprile 2020) Michele Di Lollo È solo un’ipotesi. Ma, se i dati continueranno a essere positivi, l’ormai nota autocertificazione non servirà più per muoversi da un comune all’altro Un passo alla volta si tornerà alla normalità. E andrà tutto bene. Sembra allentarsi la stretta per il coronavirus. Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l’ormai nota autocertificazione solo per glitra una regione e l’altra. E non servirà invece pere muoversi all’interno dei comuni e della stessa regione. È questa l’ipotesi allo studio del governo in vista della fase due. Il nuovo modulo dovrà essere utilizzato da chi viaggia da una regione e l’altra, uno spostamento che sarà consentito - almeno nella prima fase - solo per comprovate esigenze lavorative, ...