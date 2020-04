Una svolta sugli spostamenti? Come si uscirà dalle regioni (Di venerdì 24 aprile 2020) Michele Di Lollo Il governo sta studiando una strategia per far riprendere gli spostamenti tra le regioni. Ipotesi certificazione: cosa può cambiare Un passo alla volta si tornerà alla normalità. E andrà tutto bene. Sembra allentarsi la stretta per il coronavirus. Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l’ormai nota autocertificazione solo per gli spostamenti tra una regione e l’altra. E non servirà invece per uscire e muoversi all’interno dei comuni e della stessa regione. È questa l’ipotesi allo studio del governo in vista della fase due. Il nuovo modulo dovrà essere utilizzato da chi viaggia da una regione e l’altra, uno spostamento che sarà consentito - almeno nella prima fase - solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, Come ... Leggi su ilgiornale Una svolta sugli spostamenti? L'ipotesi per uscire dalle regioni

Una svolta sugli spostamenti? Il piano per uscire dalle regioni

"Incrociamo le dita. Forse questa settimana...". Burioni - una clamorosa svolta contro il coronavirus? (Di venerdì 24 aprile 2020) Michele Di Lollo Il governo sta studiando una strategia per far riprendere glitra le. Ipotesi certificazione: cosa può cambiare Un passo alla volta si tornerà alla normalità. E andrà tutto bene. Sembra allentarsi la stretta per il coronavirus. Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l’ormai nota autocertificazione solo per glitra una regione e l’altra. E non servirà invece per uscire e muoversi all’interno dei comuni e della stessa regione. È questa l’ipotesi allo studio del governo in vista della fase due. Il nuovo modulo dovrà essere utilizzato da chi viaggia da una regione e l’altra, uno spostamento che sarà consentito - almeno nella prima fase - solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute,...

masechi : ?? Il piano Merkel. Il discorso integrale della cancelliera ieri al Bundestag. Così Berlino guiderà la ricostruzione… - zazoomnews : Una svolta sugli spostamenti? Il piano per uscire dalle regioni - #svolta #sugli #spostamenti? #piano - walking_david : RT @masechi: ?? Il piano Merkel. Il discorso integrale della cancelliera ieri al Bundestag. Così Berlino guiderà la ricostruzione post coron… - AssoCare : Emergenza Coronavirus. Parla Saverio Andreula (presidente dell'OPI di Bari): 'per me siamo ad una svolta per la pro… - EcoLunigiana : #Fivizzano - “Un momento importante che segna una svolta decisiva per l’ospedale di Fivizzano e tutta la sanità lun… -

Ultime Notizie dalla rete : Una svolta Una svolta sugli spostamenti? Come si uscirà dalle regioni ilGiornale.it Provincia: vinta una causa lunga 12 anni

337/2020 del 23 aprile, la ditta è stata condannata al pagamento delle spese legali e della consulenza tecnica d’ufficio svolta in corso di causa. «Nel corso della costruzione, l’impresa appaltatrice ...

Decreto Aprile: «Concessioni balneari prorogate fino al 2033»

«La proposta del Ministro Franceschini di inserire nel decreto di aprile una norma per prorogare le concessioni balneari fino al 2033 è una svolta importantissima che ci permetterà di dare certezze a ...

337/2020 del 23 aprile, la ditta è stata condannata al pagamento delle spese legali e della consulenza tecnica d’ufficio svolta in corso di causa. «Nel corso della costruzione, l’impresa appaltatrice ...«La proposta del Ministro Franceschini di inserire nel decreto di aprile una norma per prorogare le concessioni balneari fino al 2033 è una svolta importantissima che ci permetterà di dare certezze a ...