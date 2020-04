Umano/disumano. Verso quale forma di umanità?

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Questo post è a cura di Lorena Preta, Membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, Full Member dell’Internatioanl Psychoanaliytic Association e Responsabile del gruppo internazionale Geografie della psicoanalisi)Ci si chiede come sia potuto accadere. Come abbiamo potuto anche solo concepire che i nostri cari possano morire da soli, che possano essere sepolti senza un rituale di alcun tipo, che i vecchi diventino improvvisamente una categoria onnicomprensiva, tutti uguali qualunque cosa facciano, qualunque stato psicofisico abbiano, solo corpi fragili da difendere fisicamente. Cosa è successo? E’ come se ogni eventofosse diventato malattia.Non solo il Covid è malattia, ma la realtà umana nei suoi vari aspetti è vissuta come malattia. O almeno questo sembra essere passato nella mentalità diffusa, almeno fino a ...

Cosa è successo? E’ come se ogni evento umano fosse diventato malattia. Non solo il Covid è malattia, ma la realtà umana nei suoi vari aspetti è vissuta come malattia. O almeno questo sembra essere ...Secondo diverse associazioni per i diritti umano l’arresto è avvenuto in modo provocatorio, disumano e irrispettoso delle disposizioni di leggi nazionali e convenzioni internazionali che garantiscono ...