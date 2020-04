Tuttosport: Il Napoli pensa alla contropartita da chiedere alla Juve per Milik (Di venerdì 24 aprile 2020) Non sembrano più esserci molti dubbi per il futuro di Arek Milik, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, sarebbero pochissime le possibilità che l’attaccante polacco resti al Napoli tanto che Giuntoli starebbe pensando alle contropartite da chiedere alla Juve Per ora ha detto no all’idea di un rinnovo con i campani e sì alla prospettiva di giocare con i bianconeri. Non sarà facile convincere il ds Giuntoli, considerata la richiesta iniziale di 40-45 milioni. Negli ambienti napoletani gira volentieri il nome di Bernardeschi, ma resistono anche le opzioni legate a un colpo per la difesa di Gattuso: se non Rugani, forse sarà Romero una delle contropartite decisive, una delle carte vincenti nell’affaire Milik. Sul nazionale polacco, peraltro, gravitano sempre Tottenham e Chelsea€ L'articolo Tuttosport: Il Napoli pensa ... Leggi su ilnapolista Tuttosport - Milik-Juve - a Napoli c'è un nome caldo come possibile contropartita

TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik vicino alla Juventus - “Ciao Napoli”

PRIMA PAGINA - Tuttosport : "Milik-Juve - ciao Napoli!" (Di venerdì 24 aprile 2020) Non sembrano più esserci molti dubbi per il futuro di Arek, secondo quanto riporta oggi, sarebbero pochissime le possibilità che l’attaccante polacco resti altanto che Giuntoli starebbendo alle contropartite daPer ora ha detto no all’idea di un rinnovo con i campani e sìprospettiva di giocare con i bianconeri. Non sarà facile convincere il ds Giuntoli, considerata la richiesta iniziale di 40-45 milioni. Negli ambienti napoletani gira volentieri il nome di Bernardeschi, ma resistono anche le opzioni legate a un colpo per la difesa di Gattuso: se non Rugani, forse sarà Romero una delle contropartite decisive, una delle carte vincenti nell’affaire. Sul nazionale polacco, peraltro, gravitano sempre Tottenham e Chelsea€ L'articolo: Il...

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli #calciomercatonapoli Tuttosport – Il Napoli mette gli occhi su Nkoulou: il centra… - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Milik-Juventus, Tuttosport: negli ambienti Napoli gira volentieri il nome di una contropartita, Giuntoli ha stabilito… - MondoNapoli : Tuttosport - Milik ha detto no al rinnovo e sì alla Juve! Il Napoli si prepara a trattare - - sportli26181512 : Non solo Inter e Napoli: anche il Torino su Tsimikas: Nome nuovo per il mercato del Torino. Che, secondo Tuttosport… - napolipiucom : #napoli Tuttosport – In difesa il Napoli punta su Nkoulou, il Toro deve vendere: Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli Koulibaly e il gol alla Juve con il Napoli: "Ricordo il silenzio" Tuttosport Sport: “Koulibaly via? Per il Napoli c'è Umtiti”

BARCELLONA (Spagna) - Il Napoli avrebbe già contattato i dirigenti del Barcellona per chiedere informazioni su Samuel Umtiti in caso di partenza di Koulibaly, corteggiato da mezza Europa. Il francese ...

Tuttosport – Milan, sfuma Milik: occhi su Scamacca e David

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci sono una serie di nomi sulla lista dell’Ad Ivan ... L’attaccante italiano, classe 99, è di proprietà del Sassuolo. Cresciuto nel vivaio della Roma, vanta ...

BARCELLONA (Spagna) - Il Napoli avrebbe già contattato i dirigenti del Barcellona per chiedere informazioni su Samuel Umtiti in caso di partenza di Koulibaly, corteggiato da mezza Europa. Il francese ...Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci sono una serie di nomi sulla lista dell’Ad Ivan ... L’attaccante italiano, classe 99, è di proprietà del Sassuolo. Cresciuto nel vivaio della Roma, vanta ...