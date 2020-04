“Tua madre era almeno un’attrice, tu il nulla”: Naike Rivelli posizioni hot col fidanzato, è polemica [VIDEO] (Di venerdì 24 aprile 2020) Naike Rivelli di nuovo nuda sui social network Si avvicina il 25 aprile che è la giornata dedicata alla Livberazione dell’Italia. Per questa ragione Naike Rivelli ha voluto condividere un nuovo video sul suo profili Instagram facendo ascoltare Bella Ciao. Il problema è che al brano ha associato una serie di immagini che la mostrano nuda insieme al suo compagno di vita. Dov’è il nesso? Infatti l’iniziativa social della 45enne non è piaciuta per niente ai follower. Parte di essi si sono complimentati per il lato B che è ancora quello di una ragazzina, ma l’hanno criticata per le parole associati al video e l’ennesima provocazione mostrandosi come mamma l’ha fatta. Lo sfogo della figlia di Ornella Muti Nel video in questione Naike Rivelli appare più volte nuda insieme al compagno di vita cui non mostra il volto. ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 aprile 2020)di nuovo nuda sui social network Si avvicina il 25 aprile che è la giornata dedicata alla Livberazione dell’Italia. Per questa ragioneha voluto condividere un nuovo video sul suo profili Instagram facendo ascoltare Bella Ciao. Il problema è che al brano ha associato una serie di immagini che la mostrano nuda insieme al suo compagno di vita. Dov’è il nesso? Infatti l’iniziativa social della 45enne non è piaciuta per niente ai follower. Parte di essi si sono complimentati per il lato B che è ancora quello di una ragazzina, ma l’hanno criticata per le parole associati al video e l’ennesima provocazione mostrandosi come mamma l’ha fatta. Lo sfogo della figlia di Ornella Muti Nel video in questioneappare più volte nuda insieme al compagno di vita cui non mostra il volto. ...

