Trump “Iniettare disinfettante? Ero sarcastico”/ Coronavirus, “media hanno frainteso” (Di venerdì 24 aprile 2020) Trump choc su Coronavirus: “disinfettante da iniettare”. Le dichiarazioni del presidente Usa hanno scatenato una bufera: "Ma ero sarcastico". La portavoce: "Media hanno frainteso" Leggi su ilsussidiario Coronavirus - l’ultima di Trump : “Iniettare il disinfettante ai malati” (Di venerdì 24 aprile 2020)choc su: “da iniettare”. Le dichiarazioni del presidente Usascatenato una bufera: "Ma ero sarcastico". La portavoce: "Mediafrainteso"

Corriere : Trump: perché non iniettare amuchina o colpire il corpo con raggi Uv? I medici: «Non fa... - giornalettismo : L'espressione della dottoressa #Birx è diventata virale: la sua faccia incredula mentre #Trump parlava della possib… - mante : Trump vuole iniettare il disinfettante ai malati per sconfiggere il coronavirus - Chebu_s : RT @VujaBoskov: qualcuno fatto notare che #Trump non detto che vuole iniettare #candeggina, detto solo che voleva sapere da scienziati pare… - djralf__ : RT @believeinmusic_: Stamattina mi sono svegliata scoprendo che Trump vuole letteralmente iniettare del disinfettante nelle persone e io no… -

