Trump, ‘disinfettante e luce solare’ contro il virus (Di venerdì 24 aprile 2020) Durante la conferenza sul coronavirus di giovedì 23 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha offerto qualche personalissimo consiglio su come sconfiggere il virus: luce solare, raggi ultravioletti oppure iniezioni di disinfettanti nel corpo dei contagiati. Sono dei ‘suggerimenti’ pericolosi che non hanno nessun fondamento scientifico. Cosa ha detto Trump Secondo Trump, dato che il virus non regge sulle superfici ad alte temperature, l’esposizione ai raggi ultravioletti potrebbe avere lo stesso effetto anche sugli uomini. Stessa analogia con i disinfettati: utilizzati per pulire le superfici, andrebbe sperimentata una sua iniezione. Cosa hanno detto i medici Sono metodi privi di senso e anche molto pericolosi, che hanno scatenato subito molte polemiche da parte della comunità scientifica. “Non prendete consigli medici da Trump”, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 aprile 2020) Durante la conferenza sul coronadi giovedì 23 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donaldha offerto qualche personalissimo consiglio su come sconfiggere ilsolare, raggi ultravioletti oppure iniezioni di disinfettanti nel corpo dei contagiati. Sono dei ‘suggerimenti’ pericolosi che non hanno nessun fondamento scientifico. Cosa ha dettoSecondo, dato che ilnon regge sulle superfici ad alte temperature, l’esposizione ai raggi ultravioletti potrebbe avere lo stesso effetto anche sugli uomini. Stessa analogia con i disinfettati: utilizzati per pulire le superfici, andrebbe sperimentata una sua iniezione. Cosa hanno detto i medici Sono metodi privi di senso e anche molto pericolosi, che hanno scatenato subito molte polemiche da parte della comunità scientifica. “Non prendete consigli medici da”, ...

