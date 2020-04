Total War | Shogun 2 sarà disponibile a titolo gratuito su Steam la prossima settimana

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lapotrete scaricare e conservareWar:2: SEGA infatti regalerà una copia gratuita del gioco. L'offerta inizierà il 27 aprile ed avrà termine il 1° maggio, perciò tenete a mente queste due date se volete riscattare una copia gratuita.InWar:2 non potevano mancare le battaglie 3D via terra e via mare che hanno reso famosa questa saga, oltre alla mappa tattica della campagna, che per molti rappresenta il vero cuore diWar. Grazie a un rivoluzionario sistema di IA ispirato al millenario Arte della guerra, l'antico trattato che più di tutti ha influenzato le guerre nipponiche, Creative Assembly porta la saggezza del Maestro Sun Tzu inWar:2. L'analisi di queste antiche scritture ha permesso al team di Creative Assembly di implementare complesse strategie di gioco rendendole facili e ...