Torino. In corso Palermo la Municipale ferma due uomini per furto

Venerdì mattina, in corso Palermo angolo via Scarlatti, agenti della VI Sezione – Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto – della Polizia Municipale hanno fermato per furto due uomini di nazionalità senegalese di 44 e 28 anni che avevano appena compiuto uno scippo. Ad attirare l'attenzione dei 'civich' è stata la vittima che, accortasi di essere stata derubata, ha immediatamente segnalato i due borseggiatori a una pattuglia. Gli agenti, al termine di una violenta colluttazione che ha coinvolto altre pattuglie giunte a supporto, hanno immobilizzato i due uomini e, successivamente, li hanno condotti al Comando di via Bologna per l'identificazione. Entrambi sono stati denunciati per i reati di furto, rifiuto di generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

