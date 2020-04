Tom Hanks | la lettera al bimbo Corona bullizzato per il suo nome | risposta da standing

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tom, uno degli attori più amati del grande schermo, ha risposto alladi un bambino australiano di 8 anni vittima di bullismo a scuola per via del suo. Un fatto già questo di per sé piuttosto curioso. Come riporta la Bbc il piccolo, taleDe Vries, aveva scritto alla star hollywoodiana e alla moglie Rita Wilson, quando entrambi erano ricoverati nel Queensland dopo essere risultati positivi al Covid-19. Una battaglia che i due coniugi hanno vinto alla grande. Tomalper il suodaovation «Caro Tom, mi chiamo, amo il mio, ma a scuola mi chiamanovirus e questo mi fa arrabbiare e mi rende triste… Ho sentito la notizia che tu e tua moglie vi siete ammalati divirus. State bene?», comincia così la...