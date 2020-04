Tom Daley | nuovi retroscena sul filmato in cui bacia un 16enne famoso VIDEO

Leggi su bitchyf

(Di sabato 25 aprile 2020) Perez Hilton giovedì scorso ha rivelato di essere in possesso di unin cui Tomlimona un tuffatore di 16 anni. Ilin questione è finito su Twitter e Tumblr e il limone di cui parlava il blogger americano non c’è, si tratta piuttosto di un bacio a stampo di pochi secondi. Nonostante tutto ieri pomeriggio Perez Hilton ha fatto un’altra live in cui ha raccontato altri dettagli sul caso. “Ildi Tomè finito su Twitter ed è ovunque. Non l’ho diffuso io. Ho nuove informazioni su quella clip e dirò tutto. Ricordo che è un tuffatore, ha un figlio, un marito e milioni di follower sui social network. Luiper diversi secondi questo ragazzino en entrambi sono senza maglietta. Adesso mi hanno rivelato che è stato girato tutto nel marzo del 2019 in Cina e quindi il tiktoker ...