The weekend: sonorità anni ’80 ed assolo di sax per il nuovo singolo “In Your Eyes” (Di venerdì 24 aprile 2020) Da oggi, venerdì 24 aprile, sarà in radio “In Your Eyes”, estratto dal nuovo album dei record di THE WEEKND, “After Hours”. Il brano, con oltre 92 milioni di stream su Spotify, segue le sonorità tipicamente anni ’80 che caratterizzano l’intero disco, qui arricchite da un assolo di sax. Nel testo, il cantante parla di una relazione fatta di alti e bassi a causa delle sue numerose infedeltà, per cui prova un estremo rimorso. Il videoclip, che ha già totalizzato oltre 16 milioni di views, è diretto da Anton Tammi e ricorda le atmosfere dei film horror anni ’80 dalle sfumature splatter: https://youtu.be/dqRZDebPIGs “In Your Eyes” è il nuovo singolo estratto da quello che è stato definito l’album del 2020, “After Hours”. Il disco di THE WEEKND, infatti, sta ... Leggi su domanipress The Crew 2 GRATIS nel weekend dal 9 al 13 aprile

