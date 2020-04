The Football Room LIVE: Mancini al Galatasaray (Di venerdì 24 aprile 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 24. April 2020 Nasce “The Football Room” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The Football Room”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 The Football Room : Mancini al Manchester City

The Football Room LIVE : Mancini al Manchester City

The Football Room : i portieri della nazionale (Di venerdì 24 aprile 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 24. April 2020 Nasce “The” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com

geokawa : RT @salvatore1953: Si stanno scompisciando dalle risate anche i miei amici stranieri. Salvatore what you doing at home jailed, the refugee… - DiacronicoMurra : RT @salvatore1953: Si stanno scompisciando dalle risate anche i miei amici stranieri. Salvatore what you doing at home jailed, the refugee… - aspettaaspetta : RT @salvatore1953: Si stanno scompisciando dalle risate anche i miei amici stranieri. Salvatore what you doing at home jailed, the refugee… -

Ultime Notizie dalla rete : The Football The Football Room: nuovo appuntamento con il format di Calcionews24 – VIDEO Juventus News 24 Morto Gazzoni, Merola: «Bologna perde un uomo di impresa e di sport»

Lo ricordo con molto affetto». «Giuseppe Gazzoni Frascara è stato un presidente che lascerà il segno nella lunga storia del Bologna Football Club 1909. Perché raccolse una società fallita, e dalla ...

The Football Room LIVE: la Nazionale di Roberto Mancini

Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, ...

Lo ricordo con molto affetto». «Giuseppe Gazzoni Frascara è stato un presidente che lascerà il segno nella lunga storia del Bologna Football Club 1909. Perché raccolse una società fallita, e dalla ...Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, ...