Teresanna Pugliese Instagram genuina e verace ai fornelli, scollatura alla Loren: «Mamm e che femmn» (Di venerdì 24 aprile 2020) È un’immagine davvero succulenta quella che Teresanna Pugliese condivide su Instagram in una serata ai fornelli: genuina e verace, l’ex gieffina si mostra in veste di cuoca molto particolare. “In cucina con bellambriana”: non è la prima volta che Teresanna condivide con i propri followers ricette e suggerimenti gourmet, ma in questo caso il risultato sembra essere davvero appetitoso. Lo sottolineano gli utenti tra commenti beati e cuoricini rossi che raggiungono quota superiore a 25 mila. Teresanna Pugliese Instagram: ‘invitante’ in versione cuoca sensuale e verace E il rosso sembra essere anche un po’ il filo conduttore di tutta l’immagine. Tra i pomodorini della ricetta e l’abito della Pugliese, le sfumature della passione non mancano. “Ca pummarol ngopp”: la didascalia di Teresanna esprime al meglio le ... Leggi su urbanpost Grande Fratello Vip - Teresanna Pugliese - il lungo sfogo contro Vittorio Feltri

Vittorio Feltri - Teresanna Pugliese furiosa : “Dovrebbe sapere la storia!”

Ultime Notizie dalla rete : Teresanna Pugliese «Che pomodori deliziosi», Teresanna Pugliese genuina e verace ai fornelli: succulenta scollatura alla Loren UrbanPost Teresanna Pugliese Instagram genuina e verace ai fornelli, scollatura alla Loren: «Mamm e che femmn»

Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese, il lungo sfogo contro Vittorio Feltri

Le esternazioni di Feltri hanno creato molte polemiche e repliche da più parti. A tal proposito, ha voluto dire la sua, l'ex gieffina del Grande Fratello Vip 4 ed ex tronista campana, Teresanna ...

