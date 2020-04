Studio USA conferma | “caldo e luce solare uccidono il Coronavirus” Cos’ha detto davvero

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dagli Stati Uniti arriva la notizia del fatto che il calore e lasole distruggono il coronavirus, ma la scoperta è stata quasi offuscata dalle polemiche che si sono scatenate, neanche a dirlo, intorno alle parole del Presidente Donald Trump. Il Presidente USA è finito nell’occhio del ciclone per aver proposto, secondo quanto riportato sommariamente dai media italiani e internazionali, di “iniettare” disinfettante nei corpi dei pazienti o di irradiarli con laultravioletta. Ma in realtà Trump non ha mainulla del genere, come ricostruito dalla BBC per l’Europa evidenziando l’importanza della scoperta fatta negli USA. Durante il briefing della task force della Casa Bianca, tenutosi ieri, un funzionario ha presentato i risultati della ricerca del governo statunitense che indica che il coronavirus sembra indebolirsi ...