Storie dell’altro calcio – Quando il portiere Tubo Gómez si mise a leggere il giornale durante Chivas-Atlas, il Clásico di Guadalajara (Di venerdì 24 aprile 2020) A Guadalajara, la Perla dell’Occidente cantata nelle canzoni di Jorge Negrete, tutto trasuda di storia. Anche nel calcio: le due più importanti squadre cittadine, per dire, si affrontano nel Clásico Tapatío, il più antico e romantico del calcio messicano. Una rivalità atavica: da una parte c’è il Club Deportivo Guadalajara, squadra del cuore della classe operaia che si vanta di scendere in campo sempre e solo con “puros mexicanos”; dall’altra Atlas, fondata da studenti ritornati da esperienze all’estero e diventata sin da subito il feticcio della borghesia. Il Clásico, va da sé, è stata una conseguenza inevitabile, anche se per incendiarlo c’è voluto l’intervento di un giornalista. Si chiamava Reynaldo Martín, scriveva per El Informador, il quotidiano più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) A Guadalajara, la Perla dell’Occidente cantata nelle canzoni di Jorge Negrete, tutto trasuda di storia. Anche nel: le due più importanti squadre cittadine, per dire, si affrontano nel Clásico Tapatío, il più antico e romantico delmessicano. Una rivalità atavica: da una parte c’è il Club Deportivo Guadalajara, squadra del cuore della classe operaia che si vanta di scendere in campo sempre e solo con “puros mexicanos”; dall’altra Atlas, fondata da studenti ritornati da esperienze all’estero e diventata sin da subito il feticcio della borghesia. Il Clásico, va da sé, è stata una conseguenza inevitabile, anche se per incendiarlo c’è voluto l’intervento di un giornalista. Si chiamava Reynaldo Martín, scriveva per El Informador, il quotidiano più ...

