Stella McCartney illumina Piccadilly Circus celebrando Madre Terra

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il 22 aprile è stata festeggiata, per il suo 50esimo anno, la Giornata della Terra: una data che, in un momento come quello attuale, in cui lo stop a gran parte delle attività umane in tutto il mondo ha mostrato in pochissimo tempo quanto la natura sia capace di riappropriarsi dei propri spazi, rappresenta un promemoria ancora più assordante. Tra i brand che attraverso la propria voce hanno reso omaggio al nostro pianeta non poteva mancare Stella McCartney, una delle firme globali in prima linea per la salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali. Partendo dalla riflessione sulla pandemia, che ha portato milioni di persone a rivedere le proprie priorità e a ritrovare, seppur a distanza, una rinnovata consapevolezza su ciò che unisce tutti gli esseri umani, la designer ha voluto mettere in luce questo spirito di comunità, ma con l’obiettivo di salvare Madre Terra.