State guardando troppa tv | riassaporate invece la leggerezza del vostro respiro

(Di venerdì 24 aprile 2020) di Chiodo Antonietta Ciò che sta accadendo nel mondo potrà sembrare a molti di noi qualcosa di innaturale e sicuramente anche di impossibile da superare, ma se pensassimo a ciò che hanno dovuto sopportare i nostri nonni ci renderemmo presto conto che nulla è invincibile, tranne la morte. Di quest' ultima è fondamentale parlarne in questi giorni, vissuta come un'entità estranea alla nostra conoscenza ed alla concezione di vita moderna che siamo obbligati a cavalcare velocemente ogni singolo (...) - Società / Pensieri in libertà, Pensiero, Quarantena, Coronavirus