Stasera in tv | 25 aprile | La madre | horror con Jessica Chastain

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sabato 25alle ore 21.20 su Italia 2 andrà in onda il filmLacone Nikolaj Coster-Waldau. Il 25alle ore 21.20 su Italia 2 andrà in onda il filmdiretto da Andrés Muschietti, La, cone Nikolaj Coster-Waldau come protagonisti. Lala … L'articoloin tv 25Laconproviene da www.meteoweek.com.