Star Wars: è in lavorazione per Disney+ una serie ‘al femminile’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Leslye Headland La ‘famiglia’ di Star Wars potrebbe allargarsi. Stando a quanto riporta Variety, Leslye Headland, già co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della celebre serie Netflix Russian Doll, Starebbe lavorando ad una nuova serie tv legata proprio ad una delle saghe più famose al mondo e destinata alla piattaforma Disney+. La trama – i cui dettagli sono chiaramente ancora top secret – vedrebbe protagonista un personaggio femminile e si dipanerebbe lungo un arco temporale differente e inesplorato rispetto agli altri progetti legati a Star Wars. La Headland scriverà la sceneggiatura e sarà la producer principale. Una nuova serie, dunque, che arriverebbe dopo il successo di The Mandalorian, su cui si sta già pensando ad una terza stagione (la seconda è in calendario a ottobre), e dopo un altro ... Leggi su davidemaggio Lo studio di The Elder Scrolls Online assume un veterano di Star Wars e Mass Effect per la sua nuova IP

Star Wars | il nono episodio segna l’incasso più basso della nuova trilogia

Star Wars : L'ascesa di Skywalker - John Boyega non nasconde delusione nei confronti del film (Di venerdì 24 aprile 2020) Leslye Headland La ‘famiglia’ dipotrebbe allargarsi. Stando a quanto riporta Variety, Leslye Headland, già co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della celebreNetflix Russian Doll,ebbe lavorando ad una nuovatv legata proprio ad una delle saghe più famose al mondo e destinata alla piattaforma. La trama – i cui dettagli sono chiaramente ancora top secret – vedrebbe protagonista un personaggio femminile e si dipanerebbe lungo un arco temporale differente e inesplorato rispetto agli altri progetti legati a. La Headland scriverà la sceneggiatura e sarà la producer principale. Una nuova, dunque, che arriverebbe dopo il successo di The Mandalorian, su cui si sta già pensando ad una terza stagione (la seconda è in calendario a ottobre), e dopo un altro ...

fcfandomsunite : Star Wars: il mondo di Ahsoka è stravolto negli episodi finali di The Clone Wars >> - tattooshopgdr : per tutti i nerd amanti di star wars: baby yoda vi attende - aphroditelili : RT @thwipmaximoff: comunque, posso dire che R2 e C-3 PO sono il duo migliore di star wars - ayrinl : Lo so che l'ultimo Star Wars non ha bisogno di commenti e so che qui tutti odiate la ship Kylo e Rey ma ho appena r… - thwipmaximoff : comunque, posso dire che R2 e C-3 PO sono il duo migliore di star wars -