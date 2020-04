Spostamenti interregionali solo se ‘giustificati’: l’ennesima ‘ipotesi’ legata all’avvento della fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono tante, ed ancora appese a un punto interrogativo, le norme che disciplineranno il lento ritorno alla normalità, come sembra, atteso per il 4 maggio. L’uso del condizionale in questo caso è dovuto perché, che piaccia o meno, molto dipende dalla situazione generale dei contagi. Quindi ogni giorno se ne sente qualcuna ma, lo ripetiamo, è ancora tutto da confermare. Viaggi interregionali solo per motivi di necessità L’ultima in ordine di tempo, riguarda ad esempio gli Spostamenti ‘extra-regionali’. A quanto pare infatti, con l’avvento della fase 2, al momento sarebbe certo che sarà possibile spostarsi con la propria auto, ma soltanto all’interno dei propri confini regionali. Tuttavia però, oggi è uscita la ‘solita voce di corridoio’ seconda la quale, ‘forse’ sarà ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono tante, ed ancora appese a un punto interrogativo, le norme che disciplineranno il lento ritorno alla normalità, come sembra, atteso per il 4 maggio. L’uso del condizionale in questo caso è dovuto perché, che piaccia o meno, molto dipende dalla situazione generale dei contagi. Quindi ogni giorno se ne sente qualcuna ma, lo ripetiamo, è ancora tutto da confermare. Viaggiper motivi di necessità L’ultima in ordine di tempo, riguarda ad esempio gli‘extra-regionali’. A quanto pare infatti, con l’avvento della fase 2, al momento sarebbe certo che sarà possibile spostarsi con la propria auto, ma soltanto all’interno dei propri confini regionali. Tuttavia però, oggi è uscita la ‘solita voce di corridoio’ seconda la quale, ‘forse’ sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti interregionali Locatelli: "Dal 4 maggio no spostamenti tra regioni" Adnkronos Si fa strada l’ipotesi delle autocertificazioni solo per gli spostamenti tra regioni

L’ipotesi più probabile è che si proceda in questo modo ma che gli spostamenti interregionali saranno permessi solamente più in là. Secondo l’ipotesi che si fa strada, quindi, possiamo sperare che dal ...

Coronavirus, ipotesi autocertificazione solo per viaggi fra Regioni

Autocertificazione solo per i viaggi interregionali. Togliendo di mezzo l’obbligo di riempire il modulo per gli spostamenti ogni volta si esce di casa. E’ una delle ipotesi -ma solo un’ipotesi, viene ...

