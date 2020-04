Sport: il Napoli ha contattato il Barcellona per Umtiti (Di venerdì 24 aprile 2020) Si apre una ghiotta finestra di mercato tra il Napoli e il Barcellona secondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo Sport. Il club azzurro avrebbe già deciso la vendita di Koulibaly e sarebbe sulle tracce di un sostituto che avrebbe individuato in Umtiti Il direttore Sportivo del Napoli ha già chiamato il Barcellona per chiedere la situazione di Umtiti. Il club disporrà di una discreta cifra e al francese il francese piace al tecnico napoletano. In condizioni normali, l’operazione sarebbe impossibile, ma le entrate che hanno quasi finalizzato potrebbero rendere le cose più facili. Al Napoli è chiaro che il Barcellona ha bisogno di vendere, quindi il prezzo di partenza di Umtiti potrebbe essere molto più basso del previsto. Prima della crisi del coronavirus, il Barcellona aveva previsto di guadagnare circa 50 milioni di euro per ... Leggi su ilnapolista Tuttosport - Milik-Juve - a Napoli c'è un nome caldo come possibile contropartita

Villari (Tennis Club Napoli) : Il ministro ascolti i circoli sportivi. Per la Fase 2 servono anche i nostri consigli

Ristoratori e pizzaioli contro gli orari per l’asporto : «A Napoli si mangia tardi» (Di venerdì 24 aprile 2020) Si apre una ghiotta finestra di mercato tra ile ilsecondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo. Il club azzurro avrebbe già deciso la vendita di Koulibaly e sarebbe sulle tracce di un sostituto che avrebbe individuato inIl direttoreivo delha già chiamato ilper chiedere la situazione di. Il club disporrà di una discreta cifra e al francese il francese piace al tecnico napoletano. In condizioni normali, l’operazione sarebbe impossibile, ma le entrate che hanno quasi finalizzato potrebbero rendere le cose più facili. Alè chiaro che ilha bisogno di vendere, quindi il prezzo di partenza dipotrebbe essere molto più basso del previsto. Prima della crisi del coronavirus, ilaveva previsto di guadagnare circa 50 milioni di euro per ...

SkySport : Napoli, colletta dei giocatori per i dipendenti in cassa integrazione per il coronavirus - ilnapolionline : SPORT - Umtiti, l'erede di Koulibaly, ma c'è un ostacolo per il Napoli - - napolista : Sport: il #Napoli ha contattato il #Barcellona per #Umtiti Il Napoli disporrà dei soldi della vendita di Koulibaly… - Francoebbasta : @Sport_Mediaset Resta al Napoli o va all’Inter a zero secondo me - ottopagine : Atletica, cancellati gli Europei di Parigi #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Napoli Napoli, tutti i candidati per sostituire Koulibaly Corriere dello Sport.it Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino della Roma: c’è l’offerta

riportata dal Corriere dello Sport: pare infatti che la Roma sia tornata alla carica per Mertens, e voglia offrire al belga un triennale da 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. Una proposta molto ...

Serie A, il Napoli guarda al futuro: squadra giovane e monte ingaggi più leggero

Più giovane, con un monte ingaggi più leggero ma forte, come ormai succede da anni: questo è il progetto del nuovo Napoli. Più giovane, dunque, a cominciare da Samuele Ricci che non ha neanche ...

riportata dal Corriere dello Sport: pare infatti che la Roma sia tornata alla carica per Mertens, e voglia offrire al belga un triennale da 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. Una proposta molto ...Più giovane, con un monte ingaggi più leggero ma forte, come ormai succede da anni: questo è il progetto del nuovo Napoli. Più giovane, dunque, a cominciare da Samuele Ricci che non ha neanche ...