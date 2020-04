Spaventosi tornado e alluvioni nel sud degli USA | morti e distruzione in Texas | Oklahoma

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non c’è pace per gli Stati Uniti. Come se non bastasse la feroce epidemia di coronavirus, violenti outbreak dicontinuano a colpire il Paese, soprattutto il sud. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, 27 diverse segnalazioni disono state registrate nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile. Almeno 7 persone hanno perso la vita e altre decine sono rimaste ferite quando il maltempo è esploso ine Louisiana (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). 3 persone sono morte e altre 20-30 sono rimaste ferite ad Onalaska, nella contea di Polk (). Per la contea, è stata annunciata la dichiarazione di disastro, che fa notare danni significativi alle strutture residenziali, commerciali e all’infrastruttura pubblica. Numerose persone sono rimaste intrappolate e ferite dopo ...