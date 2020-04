“Sono avvilito, i calciatori mi intimano il pagamento degli stipendi”: la lettera del presidente di Serie D (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente della Torres, Salvatore Sechi, ha scritto una lunghissima lettera per manifestare il disappunto dopo quanto è venuto a sapere: i calciatori e l’allenatore hanno intimato alla società il pagamento delle mensilità di marzo e aprile. Il club di Serie D, è evidente, sta soffrendo e soffrirà come tutti questa situazione. Riportiamo integralmente la lettera ricevuta. “Scrivo con grande rammarico queste righe per informare tutto il mondo della Torres ed esporre una gravissima situazione che non mi sarei mai aspettato di vivere, ancora meno nel momento delicato che affrontiamo a causa dell’emergenza sanitaria. Ho ricevuto due giorni fa dall’avvocato De Cesaro, una PEC firmata da tutti i giocatori e dall’allenatore Marco Mariotti (da tale procedura si sono dissociati il preparatore atletico Mascaro e il ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente della Torres, Salvatore Sechi, ha scritto una lunghissimaper manifestare il disappunto dopo quanto è venuto a sapere: ie l’allenatore hanno intimato alla società ildelle mensilità di marzo e aprile. Il club di Serie D, è evidente, sta soffrendo e soffrirà come tutti questa situazione. Riportiamo integralmente laricevuta. “Scrivo con grande rammarico queste righe per informare tutto il mondo della Torres ed esporre una gravissima situazione che non mi sarei mai aspettato di vivere, ancora meno nel momento delicato che affrontiamo a causa dell’emergenza sanitaria. Ho ricevuto due giorni fa dall’avvocato De Cesaro, una PEC firmata da tutti i giocatori e dall’allenatore Marco Mariotti (da tale procedura si sono dissociati il preparatore atletico Mascaro e il ...

