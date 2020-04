Sondaggio | Lega ancora prima FdI tallona il M5S Ma il centrodestra unito non ha rivali

(Di venerdì 24 aprile 2020) Un superottenuto dalla media delle intenzioni di voto rilevate da sei istituti demoscopici, Emg Acqua, Euromedia, Ipsos, Ixè, Swg e Tecnè. È quanto ha fatto il Giornale nel tentativo di fare chiarezza sull’orgia di numeri delle ultime settimane. Cominciamo dalla testa della classifica. Qui troviamo la, forte di un 28,1 per cento che però è inferiore di un punto al report di due settimane. Mantiene comunque a distanza di sicurezza – ben sette punti – l’inseguitore Pd. Anche il partito di Zingaretti, rispetto alprecedente, accusa una flessione di due decimali. Aveva, infatti, il 21,3 per cento. Pd al 21,1% Forza Italia al 6,6 Si fa invece interessante la terza posizione del podio. Il M5S è praticamente stazionario (+0,1 per cento). I Cinquestelle, ...

