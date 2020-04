Skam Italia 4 | il trailer ufficiale e importanti novità sul cast

Leggi su trendit

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sono giorni di trepidante attesa per tutti i fan di4 che, come già reso noto qualche giorno fa, uscirà con la nuova stagione venerdì 15 maggio. Poche ore fa è stato diffuso dal profilo Instagram di Netflixil nuovodella serie. La seriena, creata da Ludovico Bessegato nel 2018, verrà trasmessa su Netflix e Tim Vision e prevede qualche importante novità per quanto riguarda il. Come già chiaro a tuttiavrà come protagonista Sana, ragazza musulmana forte e determinata. La nuova stagione metterà in luce tutte le fragilità della giovane permettendole di affrontare nuove sfide e, perché no, un nuovo amore. Un’altra importante novità sarà la quasi assenza dell’attrice Benedetta Gargari (Eleonora nella serie), che, come ...