«SKAM Italia 4» | il nuovo spettacolare trailer | tra Sana e la scoperta dell’amore

(Di venerdì 24 aprile 2020) Gli abbracci, gli sguardi, la musica, le luci bluastre, le bottiglie di vino e le frasi non dette. Il primo trailer ufficiale della quarta stagione di SKAM Italia, la serie diretta da Ludovico Bessegato che arriverà su TimVision e su Netflix a partire dal 15 maggio, ci rimmerge nelle atmosfere della compagnia che ha stregato milioni di adolescenti – e non solo loro – a partire dal 2018, quando SKAM è sbarcata in Italia insegnandoci che non occorrono chissà quali effetti speciali e chissà quali colpi di scena per costruire una buona storia. Al centro di questi nuovi dieci episodi, attesi da molto tempo da una fanbase che non si è data per vinta neanche quando sembrava che la serie non avesse più spazio per continuare, c’è uno dei personaggi più interessanti che abbiamo avuto modo di conoscere negli ultimi anni: Sana (Beatrice Bruschi), la ragazza italiana, musulmana praticante, che si è sempre contraddistinta per la sua lingua tagliente e per la schiettezza nei modi di fare, le uniche armi per combattere il pregiudizio e la cattiveria dei compagni. https://www.youtube.com/watch?v=r5Jbf9YplVQ