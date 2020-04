Skam Italia 4: fuori il trailer ufficiale e importanti novità sul cast (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono giorni di trepidante attesa per tutti i fan di Skam Italia 4 che, come già reso noto qualche giorno fa, uscirà con la nuova stagione venerdì 15 maggio. Poche ore fa è stato diffuso dal profilo Instagram di Netflix Italia il nuovo trailer ufficiale della serie. La serie Italiana, creata da Ludovico Bessegato nel 2018, verrà trasmessa su Netflix e Tim Vision e prevede qualche importante novità per quanto riguarda il cast. Come già chiaro a tutti Skam Italia avrà come protagonista Sana, ragazza musulmana forte e determinata. La nuova stagione metterà in luce tutte le fragilità della giovane permettendole di affrontare nuove sfide e, perché no, un nuovo amore. Un’altra importante novità sarà la quasi assenza dell’attrice Benedetta Gargari (Eleonora nella serie), che, come ... Leggi su trendit Il trailer di Skam Italia 4 su Netflix con Sana protagonista tra Islam - drammi e crisi d’identità (video)

Skam Italia 4 il regno di Sana : alla ricerca dell’amore tra ciò che è proibito e ciò che non lo è

