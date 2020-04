Simone Fratini | fidanzato Barbara De Rossi “Da sempre attratto dalla sua testa”

Ultime Notizie dalla rete : Simone Fratini

Il Sussidiario.net

Simone Fratini è il compagno di Barbara De Rossi, nonché la persona con la quale l’attrice e conduttrice sta trascorrendo la sua quarantena in Toscana, come dichiarato dalla stessa in un suo recente ...«In considerazione della difficile situazione economica e in particolar modo per le attività commerciali e produttive che a causa del Covid19 – spiegano i capigruppo Simone Fratini (FdI) e Roberta ...