Se è porno | mangio

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Mangiare sano” è sempre una tra le più popolari risoluzioni per il nuovo anno. Ma il 2020, ormai è chiaro, fa storia a sé, e dall’inizio del lockdown la nostra autodisciplina alimentare collettiva si è decisamente allentata. Del resto, stiamo facendo grandi sacrifici, e la volontà è come la forza muscolare: si può allenare, ma è limitata. Il risultato? Mangiamo molto più di quel cibo che in una vita precedente, più normativa, chiamavamo “spazzatura” (o junk) e nel frattempo abbiamo promosso a un più eufemistico “comfort”. La tendenza è globale: in un articolo del New York Times (I Just Need the Comfort: Processed Foods Make a Pandemic Comeback) sono state raccolte testimonianze di discese all’inferno alimentare con un tono allarmato che ...