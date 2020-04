Scadenza fissata per erogazione bonus 600 euro da INPS su domande accettate

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono diverse scadenze da prendere in esame oggi 24 aprile a proposito del600da parte di. Nei giorni scorsi, ad esempio, ho portato alla vostra attenzione il termine massimo per il verdetto sulle"in attesa di esito", ma stavolta intendo affrontare una questione più specifica. Mi riferisco all'effettiva dei pagamenti per tutti coloro che hanno già ricevuto la notifica di accettazione della stessa domanda nel corso del mese corrente. Scadenze per i pagamenti del600conNello specifico, su Twitter è possibile risalire ad un'altra risposta ufficiale da parte dello staff di, che a conti fatti fa chiarezza su un'altra questione molto delicata. Come accennato, ora sappiamo quando avverrà il bonifico per coloro che ad oggi visualizzano l'esito della domanda per il600come ...