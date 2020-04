SANTORI IL PAPA MI HA TELEFONATO! Vuole incontrare le Sardine ma è uno

HuffPostItalia : Quella telefonata del Papa a Mattia Santori: 'Ringraziò per la gentilezza delle Sardine' - 6000sardine : Mattia #Santori e la chiamata ricevuta da Papa Francesco @Pontifex_it, assieme a all’Europa e alle Istituzioni anch… - Affaritaliani : Sardine-Papa, alleanza anti-destra. Santori: “Mi chiamò per dirmi avanti' - atestaltasempre : RT @Gianmar26145917: Quella telefonata del Papa a Mattia Santori: 'Ringraziò per la gentilezza delle #Sardine!' Cioè telefona a #Santori, s… - EntropiaCosmica : RT @NatangeloM: Ecco uno davanti al quale la satira deve davvero fare un passo indietro. Non per rispetto - come lui vorrebbe - ma per la m… -

SANTORI PAPA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SANTORI PAPA