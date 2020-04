Salvatore, 81 anni, sordomuto, non risponde ai carabinieri. Multa di 400 euro (video) (Di venerdì 24 aprile 2020) Un uomo di 81 anni è stato Multato dai carabinieri con una sanzione da 400 euro, perchè era troppo lento a recarsi in farmacia. È accaduto a Lenola, in provincia di Latina. Il 30 marzo Salvatore Spirito esce di casa per recarsi in farmacia, che dista dalla sua abitazione poco più di cento metri. È sordomuto dai 15 anni, da quando una meningite lo ha reso completamente sordo e ne ha minato le capacità linguistiche e visive. Durante il tragitto, si sofferma a leggere gli annunci mortuari affissi sulla bacheca comunale. È in quel momento che un carabiniere lo ferma e gli chiede i documenti. La denuncia del sordomuto di 81 anni in lacrime Una volta fermato Salvatore Spirito si spaventa, mostrato la bustina con le scatole vuote delle medicine. Il carabiniere si irrita perché l’anziano non risponde alle domande. Non capisce ... Leggi su secoloditalia Morto di Covid-19 Comandante della Guardia di Finanza - Salvatore Balbi Aveva 57 Anni

Salvatore Mancuso morto - il finanziere siciliano aveva 70 anni. Fu tra i padri delle nozze Unicredit – Banco di Sicilia

di certo Salvatore Soviero, sanguigno ex portiere campano ... Fermana e Avellino fino a mettersi in evidenza calcisticamente con le maglie di Cosenza, Genoa e Salernitana a fine anni ’90 ed inizio ’00 ...

Centodieci anni fa la prima partita di football a Lecce

Centodieci anni fa come oggi, il 24 aprile 1910, si disputò nella nostra città la prima ... Capozza, Acquaviva; Oscar Varola, Rima, Marrazzi; Di Muro, Marzano, Kniazzeh, Tortorella, De Salvatore. La ...

