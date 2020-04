Rosario Fiorello soggetto a rischio per coronavirus “resto a casa” (Di venerdì 24 aprile 2020) In tempi di coronavirus l’ironia di Fiorello sdrammatizza, lo showman in un video sui social ha detto che ha 60 anni e quindi è un soggetto a rischio perciò starà a casa Allegro e ironico, come sempre Fiorello cerca di lanciare un messaggio di fiducia anche in questo periodo di quarantena. Il conduttore ha pubblicato sui social un video esilarante in cui ironizza sulla sua età. Fiorello presto compirà 60 anni, un traguardo importante della sua vita, ma soprattutto da tutelare visto il periodo di emergenza. In vista della fase 2, che da quanto si è detto gestirà le uscite basandosi sull’età dei cittadini, il comico siciliano si è definito un anziano a rischio. Fiorello ha ironizzato sulla sua età e visto che fra qualche settimana avrà compiuto il sessantesimo compleanno ha sottolineato di restare a ... Leggi su kontrokultura Un gravissimo lutto ha colpito Rosario Fiorello : “E’ volata via - non ti dimenticherò mai…” [FOTO]

Rosario Fiorello risponde a Matteo Salvini : “Chiese aperte a Pasqua? Un errore”

Susanna Biondo moglie Rosario Fiorello : un passato difficile (Di venerdì 24 aprile 2020) In tempi dil’ironia disdrammatizza, lo showman in un video sui social ha detto che ha 60 anni e quindi è unperciò starà a casa Allegro e ironico, come semprecerca di lanciare un messaggio di fiducia anche in questo periodo di quarantena. Il conduttore ha pubblicato sui social un video esilarante in cui ironizza sulla sua età.presto compirà 60 anni, un traguardo importante della sua vita, ma soprattutto da tutelare visto il periodo di emergenza. In vista della fase 2, che da quanto si è detto gestirà le uscite basandosi sull’età dei cittadini, il comico siciliano si è definito un anziano aha ironizzato sulla sua età e visto che fra qualche settimana avrà compiuto il sessantesimo compleanno ha sottolineato di restare a ...

TonyTessy1 : @Fiorello Tranquillo Rosario questo virus non ti farà nulla... - KontroKulturaa : Rosario Fiorello soggetto a rischio per coronavirus 'resto a casa' - - MutiLeonilde : RT @belfiore_ale: E anche per oggi finisce qua. Rivivere il #Karaoke mi ha emozionato non so voi... ?? Ci si vede con altre foto di Rosario… - Ewa34934453 : Rosario Fiorello ????'Viva Radio 2' Non poteva mancare Renzo Arbore come ospite d'onore/ricordi/ emozioni/tra passa… - PatriziaBorgog1 : @Fiorello Rosario Fiorello ti adoro!!! ?? -